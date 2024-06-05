Стало известно, как обеспечивается антидроновая безопасность на ПМЭФ

Безопасность на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обеспечивается, в том числе, при помощи детекторов дронов «Булат» и антидроновых ружей «Айрат». Об этом сообщает ТАСС.

«Наша техника применяется для обеспечения безопасности ПМЭФ», — рассказали в компании-разработчике 3mx.

До этого сообщалось, что в России разработают новое электромагнитное ружье для борьбы с дронами. Уточнялось, что челябинский завод «Полет» готовит к выпуску новую модель фирменного электромагнитного ружья, более эффективного в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Офицер Пентагона Дэвид Пайн заявлял, что Россия обладает наиболее эффективными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире, российские системы уже показали свою надежность в рамках украинского конфликта.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартует 5 июня, главной темой станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу антидроновых ружей и обязать граждан сдать их силовикам.