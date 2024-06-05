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Премьер Словакии рассказал о своем здоровье после покушения

Фицо сообщил, что в результате покушения его здоровье серьезно пострадало

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что покушение нанесло серьезный ущерб его здоровью. Его слова передает РИА Новости.

«Я всегда охранял свою личную жизнь, поэтому я лишь ограничусь констатацией того, что нападение нанесло серьезный ущерб моему здоровью», — заявил он.

3 июня вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что о полном выздоровлении Роберта Фицо можно будет говорить к осени.

Также Калиняк заявил, что Фицо проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях.

Писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Словакии, отправили в отделение психиатрии больницы в тюрьме, где он в данный момент содержится.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее премьер Грузии заявил, что готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему повторением судьбы Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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