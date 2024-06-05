Аналитики назвали последствия передачи Киеву доходов с российских активов

Передача Украине доходов с российских активов создаст серьезный прецедент и спровоцирует дестабилизацию всей мировой финансовой системы, считает политолог и аналитик Петр Колчин. Последствия от такого шага будут наблюдаться с каждым годом сильнее, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о намерении Запада предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России. По ее словам, эту идею одобряют в странах «Большой семерки». Такой шаг покажет, что любые вложения в страны Запада очень ненадежны, восстановить потерянное доверие потом будет сложно, предупредил политолог.

«Поддержка Киева по механизму передачи доходов от активов России будет несильно ощутима. Не стоит ожидать, что все эти суммы используют на ее благо», — добавил он.

Заявление о передаче средств Киеву Колчин назвал информационной кампанией и попыткой привлечь внимание к украинской теме перед швейцарским саммитом. В целом такой шаг, по мнению эксперта, говорит о том, что страны «Большой семерки» утратили остальные финансовые возможности.

«Если бы они были, то Запад обязательно воспользовался бы ими, не прибегая к опасным инструментам, которые отразятся на его авторитете, — убежден он. — Поэтому не стоит ожидать дополнительные кредиты для Украины, деньги кончаются».

На Украине ранее заявили об аресте связанных с Россией активов.