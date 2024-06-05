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МИД Эстонии назвал необязательным обещанием финансирование Украины

ERR: обещание Эстонии выделять Украине €100 млн в год не является обязательным

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Выделение Украине финансовой помощи в размере €100 млн в год со стороны Эстонии не носит обязательного характера. Об этом сообщает ERR со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Эстонии сообщили ERR, что соответствующее соглашение не накладывает на стороны никаких юридических обязательств.

«Это двусторонняя политическая декларация о намерениях, а не международный договор», — заявили в ведомстве.

Согласно документу, который намерены подписать Владимир Зеленский и премьер-министр Кая Каллас, Таллин обещает выделять Украине военную помощь на сумму более €100 млн в год. Однако, как отмечается в материале, «еще предстоит выяснить, как юридически необязательное обещание» возможно закрепить в бюджете страны.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте. Дипломат отметил, что страны НАТО договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП ежегодно.

Ранее Эстония анонсировала скорое подписание соглашения о безопасности с Украиной.

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