В ЕС хотят продвижения процесса вступления Украины и Молдавии

Двенадцать стран Евросоюза настаивают на ключевом следующем шаге в процессе присоединения к объединению Украины и Молдавии. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на их письмо председателю Евросовета Хадже Лахбиб.

«Мы совместно призываем к принятию переговорных рамок для Украины и Молдовы Советом по общим вопросам не позднее июня, чтобы созвать межправительственные конференции с обеими странами к концу июня 2024 года», — говорится в письме.

Бельгия, которая будет председательствовать в ЕС до конца июня, в последние недели настаивала на принятии решения по этому вопросу. Межправительственная конференция со страной-кандидатом знаменует собой официальное начало переговоров о вступлении, этот процесс обычно занимает годы, отмечает портал.

В мае сообщалось, что Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.