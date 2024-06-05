Стали известны подробности нападения на политика из «Альтернативы для Германии»

Ножевые ранения при нападении неизвестного недалеко от немецкого города Мангейм получил член ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Генрих Кох. Об этом сообщило Associated Press (AP), передает ТАСС.

Кох — участник предвыборной кампании перед выборами в местные органы власти в земле Баден-Вюртемберг.

Ранее немецкое агентство DPA сообщало, что в городе Мангейм было совершено нападение на политика от АдГ, его имя не называлось.

Нападение произошло поздно вечером 4 июня, но о нем стало известно только сегодня. Как передает AP, Кох, находясь на улице, обратил внимание на человека, который пытался сорвать предвыборный плакат, тогда он попытался заговорить с неизвестным и помешать ему, но тот набросился на него с ножом и ранил.

Сотрудники полиции задержали напавшего. В настоящий момент политик находится в больнице с ранениями, которые, как подчеркивается, не угрожают его жизни.

24 мая медики сообщили, что состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено нападение, постепенно улучшается.

Ранее в Германии неизвестный ранил из пистолета несколько человек.