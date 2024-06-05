Захарова объяснила, почему власти США запретили Риттеру лететь в Россию

США и коллективный Запад утратили моральное право говорить о свободе и демократии. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру запретили вылететь в РФ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Получается, что Россия оказалась в очередной раз права, когда говорила, что все, что США и их сателлиты развивали на международных площадках в плане плюрализма мнений и правозащитных требований, все было исключительно прикрытием и инструментарием для вмешательства во внутренние дела других государств и влияния на их внешнюю политику», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, единственное, что сейчас могут США, это пытаться объяснить свое поведение мировому сообществу.

3 июня Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию для участия в ПМЭФ-2024.

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Экс-разведчик предположил, что Государственный департамент США боится его участия в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее философ Александр Дугин назвал «диктатурой глобалистов» запрет Риттеру на вылет в Россию.