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Телеведущая Ким получила мандат депутата Госдумы РФ

Глава ЦИК Памфилова передала мандат депутата Госдумы телеведущей Ким

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова передала мандат депутата Государственной думы восьмого созыва телеведущей Марине Ким.

Об этом сообщило РИА Новости.

Глава ЦИК вручила депутатский мандат телеведущей в здании Центризбиркома РФ.

«Принято единогласно», — отметила Памфилова.

В свою очередь, Ким поблагодарила всех и заявила, что сделает «все возможное и невозможное» для оправдания доверия избирателей.

Кандидатура Ким на пост депутата нижней палаты российского парламента была выдвинута партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Она получила мандат бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова (фракция СРЗП), объявленного в международный розыск.

Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой назначили четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом 500 млн рублей.

При этом в декабре 2023 года Верховный суд России отменил приговор Белоусову. Дело отправили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

В феврале 2024 года стало известно, что Белоусова объявили в международный розыск.

Ранее Марина Ким рассказала об эвакуации жителей затопленного поселка.

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