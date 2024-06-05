В Раде впервые подтвердили удары HIMARS по Белгородской области

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам парламентария, ВСУ атаковали российский регион из системы HIMARS в 30 км от границы. Чернев стал первым украинским официальным лицом, которое подтвердило использование западного вооружения по объектам на территории РФ.

Депутат объяснил использование HIMARS попытками поразить расположенные в Белгородской области российские ЗРК С-300 и С-400. По данным NYT, ВСУ не удалось достичь своей цели с помощью американской РСЗО.

До этого немецкое издание BILD писало, что ВСУ начали наносить удары вглубь России американскими ракетами HIMARS. После того как 31 мая США разрешили Украине использовать свое оружие против целей на российской территории, Киев радикально изменил свою тактику ведения войны: теперь украинские беспилотники ищут дорогостоящие цели в Белгородской и Курской областях, по которым, как только их удается обнаружить, открывается огонь из HIMARS.

Ранее власти Венгрии назвали риски ударов западным оружием по России.