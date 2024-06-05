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Политолог объяснил желание Турции вступить в БРИКС

Политолог Пшеничников: Турции выгодно вступление в БРИКС

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Росконгресс

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление турецкой стороны о желании вступить в БРИКС. По его мнению, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принимает конъюнктурных решений — он смотрит в будущее.

«Эрдоган хочет быть на стороне победителей, а не побежденных. Кроме того, Эрдоган хочет показать своим американским партнерам, что он ведет независимую от них политику. Это, с одной стороны, форма шантажа Соединенных Штатов, поскольку Эрдоган может предложить не вступать в БРИКС в обмен на некие бонусы разного рода со стороны Вашингтона», — сказал Пшеничников.

С другой стороны, по его словам, желание присоединиться к БРИКС — следствие традиционной политики Анкары искать выгоду там, где она потенциально может быть.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва одобряет повышенный интерес Анкары к присоединению к БРИКС.

При этом представитель Кремля отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

Ранее экономист оценил шансы появления единой валюты стран БРИКС.

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