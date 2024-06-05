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Байден во время поездки в Европу дважды встретится с Зеленским

Салливан: Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским

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Kevin Lamarque/Reuters

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись заявления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Политики могут увидеться дважды во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии, подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Зеленский и Байден будут присутствовать во Франции, а также 13-14 июня в Италии на саммите G7.

До этого президент США Джо Байден признался, что провел месяц на Украине, когда занимал другие посты, и отметил процветающую в те годы коррупцию в стране.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине является одним из самых высоких в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невероятный уровень коррупции на Украине раздражает США. По ее словам, зашкаливающая коррупция Киева компрометирует Вашингтон перед предстоящими президентскими выборами.

Ранее на Украине фото Зеленского в вышиванке назвали символом коррупции.

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