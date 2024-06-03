В Грузии обвинили зарубежные страны в потворствовании радикализму

Иностранные государства потворствуют радикализму в Грузии путем непрозрачного финансирования организаций. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя принятый закон об иностранных агентах. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Самым разочаровывающим в течение последних двух месяцев было то, что ни одно иностранное государство, ни один иностранный донор и ни одно НПО, финансируемое из-за рубежа, не оказались готовыми добровольно взять на себя обязательство прозрачности перед народом Грузии, — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что радикальная оппозиция в Грузии ставит интересы других стран выше интересов собственного народа.

3 июня Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», завершив процесс его принятия в стране. Теперь иноагентами в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. В Госдуме РФ заявили «Газете.Ru», что, приняв этот закон, Грузия проголосовала за суверенитет и национальные интересы, «против навязываемой Западом насильственной «украинизации». А в самой республике уже более 100 организаций заявили, что не собираются регистрироваться в реестре иноагентов, считая, что этот «российский закон убьет демократию».

Ранее в Грузии заявили, что финансирование от США и ЕС ассоциируется с насилием.