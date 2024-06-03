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Политолог: обвинение Трампа — серьезный сигнал для России

Политолог Шаповалов: обвинение Трампа является серьезным сигналом для России

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Justin Lane/AP

Обвинительный приговор кандидату в президенты США Дональду Трампу свидетельствует о высокой степени политического кризиса в американской демократии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Шаповалов. По его словам, происходящее в Соединенных Штатах — серьезный сигнал для России.

«Те, кто считает, что Россия должна поддерживать Трампа, сильно ошибаются. Но для России важный сигнал — американская политическая система находится в глубоком кризисе. И Россия должна внимательно относиться к процессам в США и анализировать их последствия как для американского общества, так и для мира в целом», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что обвинительный приговор Трампу является подтверждением того, что американская демократия — это абсолютно лживая формула.

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.

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