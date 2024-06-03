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Политолог назвал суд над Трампом обрушением американской демократии

Политолог Перла: суд над Трампом говорит о крахе американской гегемонии

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Steven Hirsch/Reuters

Происходящие в США события, в частности, суд над экс-президентом США Дональдом Трампом, «очень важны для России, поскольку это признак обрушения всей конструкции мировой гегемонии и одновременно коллапс системы, которую принято называть демократией». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он обратил внимание, что нынешняя верхушка в Соединенных Штатах на глазах у всего мира не пускает к власти явного фаворита демократических выборов.

«При этом демократические процедуры даже не страдают, а просто делаются ничтожными. А так как США с их демократическими процедурами позиционируются как «град на холме», образец для всего мира, весь мир и видит, что демократия — это даже не декорация, а просто ненужная, отбрасываемая в случае нужды формальность», — сказал Перла.

Он добавил, что все человечество, глядя на происходящее в США, привыкает к мысли, что это «коллапсирующая звезда».

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил об угрозе напряжения в обществе из-за суда над ним.

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