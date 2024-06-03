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Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу

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Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«Закон «О прозрачности иностранного влияния» официально вступил в силу в Грузии», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «безответственным» заявление посла ФРГ в Грузии Петера Фишера о том, что Берлин заблокирует путь Тбилиси в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее в парламенте Грузии отвергли обвинения в «пророссийской» позиции.

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