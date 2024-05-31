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Бельгия не разрешила Киеву использовать свои F-16 за пределами Украины

Премьер Бельгии Де Кроо не разрешил использовать свои F-16 за пределами Украины

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Depositphotos

Премьер Бельгии Александер Де Кроо на переговорах в Вашингтоне заявил президенту США Джо Байдену, что не дает разрешение на применение бельгийского оружия, включая F-16, за пределами территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», — говорится в сообщении.

28 мая Де Кроо заявил, что Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году.

Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран. В противовес им выступают США, Италия и Испания. Почему на Западе спорят из-за ударов по России и могут ли стороны договориться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Украины выразил надежду, что ВСУ очень скоро получат F-16.

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