Бельгия не разрешила Киеву использовать свои F-16 за пределами Украины

Премьер Бельгии Александер Де Кроо на переговорах в Вашингтоне заявил президенту США Джо Байдену, что не дает разрешение на применение бельгийского оружия, включая F-16, за пределами территории Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», — говорится в сообщении.

28 мая Де Кроо заявил, что Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году.

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