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В Совфеде охарактеризовали планы Украины по уничтожению Крымского моста

Сенатор Карасин назвал уничтожение Крымского моста бредовой идеей Украины

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Alexey Pavlishak/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин назвал планы по уничтожению Крымского моста «бредовой мечтой» украинских властей. Об этом пишет «Лента.ру».

Таким образом парламентарий прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост при помощи американских ракет ATACMS. По его словам, сейчас у Москвы есть все основания обвинять Киев в преступной деятельности и эскалации текущего конфликта.

«Складывается впечатление, что западные хозяева господина [президента Украины Владимира] Зеленского дали ему зеленый свет на использование вот этих знаменитых ракет ATACMS против наших гражданских объектов», — сказал Карасин.

В то же время сенатор выразил уверенность, что российская сторона даст адекватный ответ на атаки ВСУ на Крымский мост. Как он сказал, уничтожение переправы — это «бредовая мечта» Киева.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что 29 мая военнослужащие страны отразили одну из самых массированных атак украинских солдат на Крымский мост. В целом бойцы ВСУ выпустили в сторону объекта 10 ракет ATACMS, все они были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали Крымский мост одной из приоритетных целей для атак.

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