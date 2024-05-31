Зеленский предъявил претензии Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью O Globo заявил, что Бразилия должна разорвать тесные экономические отношения с Россией и предъявить Москве ультиматум.

В разговоре с журналистами президент Украины пожаловался на отсутствие личных контактов с бразильским коллегой Лулой да Силвой и сказал об «испорченных отношениях» между странами. Он добавил, что Бразилия уделяет слишком большое внимание отношениям с Россией.

«Бразилия должна быть на нашей стороне и предъявить России ультиматум», — заявил Зеленский.

Также он призвал бразильского лидера поучаствовать в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня.

До этого Зеленский резко раскритиковал тех, кто до сих пор не заявил о своем участии в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии. Для Украины такие политики хуже прямых врагов, считает президент Украины. Между тем, до сих пор не ясно, поедут ли на форум представители Китая, а также кого отправят на встречу США. Москву же на эту встречу не пригласили. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине.