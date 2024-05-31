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Премьер Словакии Фицо передвигается по дому на костылях

Dennik N: выписанный из больницы премьер Словакии Фицо ходит с помощью костылей

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы, обслуживает себя самостоятельно, но передвигается с помощью костылей. Об этом сообщает Dennik N.

По данным источника, премьера будет навещать врач, но состояние политика не требует круглосуточного ухода. Отмечается, что впереди Фицо ожидает процедура по снятию швов и реабилитация.

31 мая больница города Банска-Бистрица, где после покушения находился Роберт Фицо, подтвердила, что политика перевели домой в Братиславу.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Ранее в Польше мужчина бросил петарду в кортеж президента страны.

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Покушение на премьера Словакии
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