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Посол РФ рассказал о последствиях заморозки членства Армении в ОДКБ

Посол Грызлов: заморозка участия Армении в ОДКБ не нарушит работу организации

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РИА «Новости»

Заморозка участия Армении в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приведет к ослаблению позиций структуры на Южном Кавказе. Об этом в ходе интервью для издания «Союзники. ОДКБ» заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

В ходе беседы с журналистами дипломат назвал глубоко ошибочным любой шаг, который способствует отдалению стран — членов организации друг от друга. При этом он подчеркнул, что в рамках ОДКБ были созданы действенные механизмы для решения даже самых трудных вопросов.

«Я не думаю, что такой шаг (заморозка участия в деятельности ОДКБ. — «Газета.Ru») Еревана способен серьезно нарушить работу организации, так как она совершенно устойчива», — уточнил Грызлов.

Тем не менее посол признал, что решение армянской стороны негативно повлияет на позиции ОДКБ на Южном Кавказе. По его словам, в настоящее время западные страны стремятся вовлечь государства региона в свои «геополитические авантюры».

«Принесет ли это Армении больше безопасности — вопрос риторический», — добавил дипломат.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна приостанавливает участие в работе ОДКБ. Как сказал глава правительства, зарубежные партнеры якобы не выполнили Договор о коллективной безопасности в отношении республики.

Ранее российского посла в Ереване Сергея Копыркина отозвали в Москву.

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