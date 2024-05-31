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В Эстонии рассказали, какая сумма нужна Киеву для перелома на фронте

МИД Эстонии: Украине нужно 120 млрд евро, чтобы отбросить Россию

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте. Его слова передает Telegram издание Baltnews.

«Все вместе это 120 млрд евро в год. Для Украины этого будет достаточно, чтобы оттеснить Россию. Это станет возможным, если мы все пойдем на это», — заявил он.

Дипломат отметил, что страны НАТО договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП ежегодно.

31 мая сообщалось, что на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге Финляндия намерена предложить партнерам вносить равный финансовый вклад в помощь Украине.

В этот же день сообщалось, что Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

29 мая вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш заявила, что страна объявила о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году €1,7 млрд от замороженных активов РФ.

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