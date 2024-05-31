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Глава Евросоюза высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Мишель понадеялся на завершение конфликта на Украине ко дню ее вступления в ЕС

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Johanna Geron/Reuters

Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил надежду на завершение конфликта на Украине к моменту ее принятия в члены ЕС. Об этом он заявил в интервью газете El País.

«Мы надеемся, что Украина больше не будет в состоянии войны, когда мы примем решение [о ее присоединении к ЕС]», — сказал глава Евросоюза. Он отметил связанные с этим «финансовые и политические вызовы», однако выразил уверенность, что «Европа будет сильнее по мере своего расширения». Саму идею о принятии Украины в члены европейского сообщества он назвал «вызовом».

Глава Евросоюза пояснил, что в дискуссиях об Украине он придерживался максималистских позиций. И опыт показал, что осторожные решения, связанные, например, с поставками танков, истребителей или ракет большой дальности, спустя несколько недель пересматривались. По мнению Мишеля, в интересах ЕС — не допустить победы России. При этом он отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он отправку в зону конфликта европейских военных инструкторов.

21 мая стало известно, что страны Евросоюза планируют начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. За кулисами европейские и украинские дипломаты интенсивно работают, пытаясь убедить правительство Венгрии дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины.

29 мая сообщалось, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок. В качестве обоснования Будапешт заявляет о необходимости защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее Орбан объяснил, почему Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС.

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