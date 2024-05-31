Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: украинцы выйдут на уличные протесты из-за снижения призывного возраста

Политолог Орлов предрек протесты из-за снижения призывного возраста на Украине

close
100%
Shutterstock

Снижение призывного возраста на Украине до 18 лет – это вопрос времени, сейчас такая перспектива выглядит реальной, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Это решение приведет к протестам среди жителей страны, а само по себе исчерпание мобилизационного ресурса выгодно для США, заявил он в беседе с RT.

«С учетом того, что [президент Украины] Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой, вариант снижения планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет не выглядит чем-то нереальным и фантастическим», — убежден Орлов.

По его мнению, это вызовет уличные протесты, так как матери не захотят отправлять сыновей на фронт, а в обществе в целом началось «отрезвление».

Перспективу снижения возраста призыва эксперт объяснил давлением со стороны США по этому вопросу. По его мнению, американские власти воспринимают Украину в качестве «плацдарма» для борьбы с Россией.

Политолог также напомнил о приближающихся президентских выборах в США, добавив, что на этом фоне действующему президенту Джо Байдену важно не понести репутационные потери из-за поражения Украины. На этом фоне новая волна мобилизации среди более молодого населения ему и его сторонникам выгодна, утверждает Орлов.

«Им нужен успех на фронте как доказательство своей состоятельности и подтверждение правильности принятых решений», — заключил эксперт.

Напомним, в ВСУ на днях заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации. В Совфеде на этом фоне не исключили, что в ближайшее время возможна мобилизация украинцев в возрасте 18 лет. В то же время американский журналист назвал отвратительным требование США снизить призывной возраст на Украине.

Ранее в Госдуме заявили о скором снижении призывного возраста украинцев из-за давления Запада и нехватки военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами