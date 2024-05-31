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Политолог: США выдвинули условие Зеленскому для продолжения военной помощи

Политолог Данюк: США требуют от Зеленского выполнить их условие по призыву

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Shutterstock/FOTODOM

Власти США выдвинули условие для украинского лидера Владимира Зеленского, пригрозив прекращением военной поддержки. Речь идет о понижении призывного возраста, заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член ОП России Никита Данюк.

«Зеленскому поставили условие: либо продолжение военной помощи, и тогда он будет вынужден 18-летних отправлять на фронт и, может быть, женщин, либо Зеленский перестанет быть устраивающей фигурой для американцев», — объяснил Данюк в беседе с RT.

По его мнению, на этом фоне президент Украины будет вынужден согласиться на отправку на фронт более молодых людей – для жителей страны это решение будет фатальным. При этом США в любом случае получат свою выгоду, так как они используют Украину в качестве «тарана» для России, убежден политолог.

«Это удобное оружие. Пока Украина будет этим орудием, США будут пользоваться народом», — заключил Данюк.

Напомним, в ВСУ на днях заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации. В Совфеде на этом фоне не исключили, что в ближайшее время возможна мобилизация украинцев в возрасте 18 лет. В то же время американский журналист назвал отвратительным требование США снизить призывной возраст на Украине.

Ранее на Украине сообщили об острой нехватке работников из-за мобилизации.

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