С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны ЕС

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии 15 мая провел заседание, в котором участвовали представители авиационных властей 27 стран – членов ЕС. Делегация Казахстана представила доклад о безопасности полетов в стране, а также рассказала про устранение выявленных замечаний.

В итоге Еврокомиссия оценила доводы Казахстана в положительную сторону. Эксперты отметили улучшения в работе системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, а также летной годности и подготовки персонала. Все ограничения на полеты в страны ЕС с Казахстана и казахстанских перевозчиков решили снять.

До этого власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства 29 мая из-за визита в страну государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в ЕС подтвердили ограничение полетов Southwind Airlines из-за России.