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Маск ответил на слухи о своем назначении консультантом Трампа

Маск опроверг слухи о своем назначении консультантом Трампа после выборов

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Reuters

Американский предприниматель Илон Маск опроверг слухи о своем возможном назначении консультантом Дональда Трампа в случае победы республиканца на предстоящих выборах президента США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Никаких обсуждений моей роли в потенциальной администрации Трампа не было», — написал миллиардер.

Также он опроверг слухи о том, что обсуждал с Трампом политику в отношении криптовалют. При этом основатель Tesla признал, что выступает за внедрение средств, которые «передают власть народу, а это как раз может сделать криптовалюта».

31 мая Маск прокомментировал приговор суда в Нью-Йорке, который признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Глава SpaceX назвал ситуацию тревожной.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что Трамп обсуждал с Маском его участие в работе следующей администрации Белого дома в качестве советника.

Ранее Маск выразил готовность провести дебаты Трампа и Байдена при участии Кеннеди.

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