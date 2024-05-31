Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт Трампу

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети Х обвинительный вердикт присяжных на суде в Нью-Йорке, где рассматривалось дело экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации.

«Действительно тревожно. Американский народ в целом должен решить, кто станет президентом», — написал Маск, комментируя пост губернатора Флориды Рона Десантиса.

Десантис заявил, что это решение представляет собой кульминацию судебного процесса. По его мнению, если бы ответчиком по этому делу не был Трамп, то его никогда бы не возбудили, судья никогда бы не вынес подобных решений, а присяжные никогда бы не вынесли обвинительный приговор.

В США верховенство закона должно применяться беспристрастно, «а не становиться заложником политической повестки дня», заключил он.

До этого суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину и назвал себя политзаключенным. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Бывший прокурор считает, что решение суда присяжных по делу Трампа могут отменить.