В конгрессе США переживают за американское оружие в Нигере

Группа конгрессменов попросила вашингтонскую администрацию принять меры, чтобы российские военные не получили американские вооружения и не контролировали использовавшиеся силами США базы в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол и еще девять законодателей направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину.

В нем конгрессмены подчеркнули, что слабость американского президента Джо Байдена в Нигере привела к выводу сил, что отвечает интересам Российской Федерации, Китая и экстремистов, связанных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и «Исламским государством» (организация запрещена в России).

Законодатели считают, что данное решение — очередной провал правления Байдена.

До этого представитель Пентагона сообщил, что США не ожидают, что российские силы займут место американских в Нигере после их отзыва из страны.

Представитель американского военного ведомства избежал ответа на вопрос о наличии российских войск в Нигере, отметив, что хотя поступали сообщения о возможном присутствии российских сил в столице, он не может точно утверждать их местонахождение.

Ранее Нигер покинули остатки французского контингента.