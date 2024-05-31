Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США переживают за американское оружие в Нигере

Конгрессмены просят Байдена не допустить передачи РФ оружия США и баз в Нигере

close
100%
Thierry Gouegnon/Reuters

Группа конгрессменов попросила вашингтонскую администрацию принять меры, чтобы российские военные не получили американские вооружения и не контролировали использовавшиеся силами США базы в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол и еще девять законодателей направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину.

В нем конгрессмены подчеркнули, что слабость американского президента Джо Байдена в Нигере привела к выводу сил, что отвечает интересам Российской Федерации, Китая и экстремистов, связанных с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и «Исламским государством» (организация запрещена в России).

Законодатели считают, что данное решение — очередной провал правления Байдена.

До этого представитель Пентагона сообщил, что США не ожидают, что российские силы займут место американских в Нигере после их отзыва из страны.

Представитель американского военного ведомства избежал ответа на вопрос о наличии российских войск в Нигере, отметив, что хотя поступали сообщения о возможном присутствии российских сил в столице, он не может точно утверждать их местонахождение.

Ранее Нигер покинули остатки французского контингента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами