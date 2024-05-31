В конгрессе сравнили США с банановой республикой после вердикта жюри Трампу

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после вынесения жюри присяжных вердикта экс-президенту США Дональду Трампу сравнила страну с банановой республикой. Об этом она сообщила в X (ранее Twitter).

Она считает, что в Белом доме нет ничего, чего они больше боятся, чем еще одно президентство Трампа.

До этого пресс-служба Белого дома заявила об уважении к верховенству права после того, как присяжные признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовой документации.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов.

Судья отклонил ходатайство адвоката Трампа о его невиновности. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Дональд Трамп — первый президент в истории США, осужденный за уголовное преступление.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.