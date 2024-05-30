Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Соединенные Штаты преследуют на Украине те же цели, что и в войне, которую они вели во Вьетнаме в 1960-1970-х годах. Его слова приводит ТАСС.

«Разница между событиями во Вьетнаме пятидесятилетней давности и событиями на Украине сейчас только лишь в том, что на территории Вьетнама американцы вели эту войну самостоятельно, а сейчас они выступают заказчиками и используют украинцев для ведения войны против России», — заявил он.

По его словам, цель США — это стремление доказать свою гегемонию и использовать всех в своих интересах.

До этого сообщалось, что американские власти направили своих консультантов в министерства обороны нескольких бывших советских республик для приведения их армий в соответствие со стандартами Пентагона. Речь идет об Украине, Молдавии, Армении. Отмечалось, что Вашингтон «принимает ответственность» за ведомства стран, которые стремятся «отойти от российской модели».

Ранее в Италии исключили возможность роспуска НАТО.