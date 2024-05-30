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Матыцина утвердили внештатным советником премьер-министра

Матыцина утвердили внештатным советником премьера, курирующим спорт

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Павел Лисицын/РИА Новости

Экс-министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин утвержден внештатным советником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства.

30 мая стало известно, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко примет участие в праймериз «Единой России» по довыборам в Государственную думу, а экс-министр спорта России Олег Матыцин — в Брянской области. Это решение принял президиум генерального совета партии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что победителями праймериз партии стали 95 участников военной спецоперации (СВО) на Украине. Праймериз «Единой России» проходили с 20 по 26 мая.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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