Стал известен участник праймериз «Единой России» по довыборам в Ростовской области

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко примет участие в праймериз «Единой России» по довыборам в Государственную думу, а экс-министр спорта России Олег Матыцин — в Брянской области. Это решение принял президиум генсовета «Единой России», передает ТАСС.

«Позвольте мне поставить на голосование этот вопрос и выдвинуть Викторию Валерьевну Абрамченко по 152-му Южному одномандатному избирательному округу в Ростовской области. Кроме того, прошу поддержать решение по выдвижению Олега Васильевича Матыцина по Унечскому одномандатному избирательному округу номер 78 Брянской области», — сказал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что победителями праймериз партии стали 95 участников военной спецоперации (СВО) на Украине. Праймериз «Единой России» проходили с 20 по 26 мая.

До этого директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ, участник специальной военной операции Максим Григорьев заявлял, что опыт бойцов спецоперации будет работать на благо страны, и государству необходимо задействовать их на всех уровнях.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.