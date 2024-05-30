В Молдавии оценили тренировку российских миротворцев в ПМР

Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК)назвала провокацией недавнюю тренировку российских миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ОКК.

«Делегация Республики Молдова расценивает эти действия воинского контингента миротворческих сил РФ как провокационные», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что тренировка проходила «без разрешения объединенного военного командования и согласования с ОКК».

Кишинев призвал делегацию РФ в ОКК и командование российского контингента миротворческих сил «строго руководствоваться и исполнять положения нормативных актов совместной миротворческой операции на реке Днестр».

До этого сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков отмечал, что российские миротворцы продолжают плановые тренировки в Приднестровье, 28 мая состоялись учения у города Бендеры. Он напомнил, что миротворцы уже уведомили Молдавию и Приднестровье о плановых тренировках с 17 мая по 17 июня. В ходе учений солдаты проверяют работоспособность техники и эффективность действий личного состава на случай возможного нападения.

Ранее в Тирасполе заявили, что Молдавия накапливает военную технику у границ ПМР.