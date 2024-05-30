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В ЕС сообщили о темпах подготовки миссии НАТО по Украине

Сийярто: подготовка миссии НАТО для Украины находится в самом разгаре

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Lev Radin/Global Look Press

Приготовление миссии Североатлантического альянса для Украины сейчас находится в самом разгаре, однако Венгрия выступит против этого в ходе грядущего совещания глав министерств иностранных дел стран НАТО в Праге. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, чьи слова передает ТАСС.

Незадолго до этого Сийярто назвал безумным предложение разрешить Украине наносить удары по российской территории при помощи западного оружия. Помимо того, министр подчеркнул, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не допустит, чтобы даже один венгерский солдат оказался в зоне боевых действий.

Ранее глава МИД Венгрии выступил против подготовки ВСУ на Украине западными инструкторами.

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