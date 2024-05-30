В парламенте Екатеринбурга произошла ссора между депутатом и вице-мэром

Член Екатеринбургской городской думы Александр Колесников в ходе заседания парламента поссорился с вице-мэром населенного пункта Андреем Корюковым. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, во время мероприятия чиновник назвал некорректными заявления законодателя, которые он сделал в ходе своего выступления. В результате Колесников посоветовал Корюкову «убрать металл в голосе», но вице-мэр уверенно парировал выпад собеседника. Тогда парламентарий потребовал от чиновника не отвечать ему «в таком тоне».

«Здесь депутаты сидят — лучшие люди города, а вы чиновник назначенный», — добавил Колесников.

Из-за каких именно высказываний депутата начался спор в настоящее время неизвестно.

23 апреля председатель крымского парламента Владимир Константинов в ходе очередного заседания объявил перерыв, но забыл выключить микрофон. В какой-то момент законодатель обратился к одному из своих коллег Ефиму Фиксу, рассказав ему о продолжающем работать оборудовании. Депутат согласился с Константиновым и удивленного сказал, что микрофоны все еще «пашут».

Ранее в Свердловской области депутат оскорбил школьника из-за его прически.