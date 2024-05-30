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Запад обвинили в использовании «грязных инструментов» против РФ и Китая

Руденко: Запад применяет грязные инструменты для внесения разлада между РФ и КНР

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Западные государства применяют набор «грязных инструментов» против РФ и КНР, пытаясь внести разлад в отношения между Москвой и Пекином. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

Дипломат 30 мая принял участие в девятой Международной конференции «Россия и Китая: сотрудничество в новую эпоху». В ходе своего выступления он отметил, что объективные тенденции развития современного мира вызывают неприятие у США и их союзников.

«[Коллективный Запад] в стремлении сохранить свое доминирование использует широкий набор грязных инструментов», — сказал Руденко.

По его словам, ключевой целью западных стран является предотвращение дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Именно поэтому они пытаются внести разлад в российско-китайские отношения, а также подорвать экономический и технологические потенциалы двух государств.

Замглавы МИД добавил, что в настоящее время США и их союзники придерживаются политики двойного сдерживания в отношении РФ и КНР. При этом Москва рассматривается как немедленная угроза, а Пекин — как долгосрочный системный вызов, подытожил дипломат.

29 мая заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американские власти начали прилагать больше усилий в попытке убедить страны — члены Европейского союза (ЕС) в опасности поддержки РФ со стороны КНР. Как сказал представитель Вашингтона, он лично передал европейским дипломатам в НАТО соответствующие предупреждения.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае начала украинского и тайваньского кризисов во время его нахождения у власти.

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