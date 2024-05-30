Экс-премьер Швеции объяснил, чем обернется для США победа России на Украине

Победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении так называемой «мощи США» и станет для Вашингтона «новым Вьетнамом». Об этом заявил экс-премьер Швеции Карл Бильдт, пишет издание Bloomberg.

«Если бы Россия преуспела здесь (на Украине. — Прим. ред.), это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», — заявил он.

Сайгон (ныне Хошимин) — столица Южного Вьетнама с 1955 по 1975 год, который поддерживали США в войне против Северного Вьетнама.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт сочла идею военной победы Украины над Россией абсурдной.

По ее словам, сегодня слышатся заявления о том, что необходимо всеми способами наделить Украину возможностью победить Россию в конфликте, однако это является абсурдом. Украина не сможет одержать победу, указала Вагенкнехт.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила беспокойство по поводу того, что не все союзники Украины хотят добиться победы в конфликте с Россией.

Ранее в Болгарии высказались о шансах Украины на победу.