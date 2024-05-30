Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил силовиков Федеральной службы безопасности за предотвращение серии терактов на полуострове. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

30 мая ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями. Из завербовала военная разведка Украины. Один из злоумышленников подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.

Аксенов отметил, что работа ФСБ и российских спецслужб заслуживает самой высокой оценки, работающие на эти структуры — «профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта».

Глава региона добавил, что враги, которые хотят навредить России, не должны забывать, что от возмездия не уйдет никто.

Незадолго до этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера, принадлежащие ВСУ и готовящиеся атаковать объекты на российской территории.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.