Захарова назвала Кирби «капитаном очевидностью» после слов о «формуле мира»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «капитаном очевидностью» координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби после его слов о причастности США к выработке так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Капитан очевидность», — сказала Захарова в разговоре с журналистом агентства.

Ранее в этот же день Кирби признал, что Белый дом причастен к выработке «формулы мира», которую продвигает Киев.

22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Ранее Подоляк заявил, что Украина хочет окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии.