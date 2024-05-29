Белый дом признал, что причастен в созданию «формулы мира» Зеленского

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на специальном онлайн-брифинге признал, что Вашингтон причастен к выработке «формулы мира», которую продвигает Киев.

«Да, конечно», — ответил он на просьбу журналиста прояснить, «вносил ли Белый дом свой вклад в «формулу мира».

22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

26 мая Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Ранее Подоляк заявил, что Украина хочет окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии.