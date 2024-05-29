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В МИД Германии выступили с осуждением вечеринок с нацистскими лозунгами

Глава МИД ФРГ Бербок осудила ксенофобские вечеринки с нацистскими лозунгами

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Liesa Johannssen/Reuters

Ксенофобским вечеринкам, на которых молодежь кричала нацистские лозунги и зиговала, не место в Германии. Такое мнение высказала глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в социальной сети Х.

«Расизм представляет угрозу, поэтому его не должно быть нашем обществе», — утверждает министр.

По мнению главы ведомства, упоминание нацизма и ксенофобии не должно фигурировать ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях, звучащих на праздниках.

Дипломат также напомнила об одном из наиболее жестоких случаев насилия над иммигрантами в современной Германии, который произошел в 1993 году в городе Золинген​​​​​​​, когда группа экстремистов подожгла дом семьи этнических турок.

Незадолго до этого на севере Германии мужчина выкрикнул гитлеровское приветствие и сорвал украинский праздник. 35-летний житель Ростока оказался в центре города, где проходил праздник в честь «Дня украинского национального костюма», собравший около 250 человек. Случайный посетитель сорвал мероприятие после того, как плюнул в ведущего. Кроме того, он, по данным полиции, дважды вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул: «Зиг хайль!»

Ранее украинских военных выслали из Германии из-за демонстрации нацистской символики.

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