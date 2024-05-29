На Украину приехал замминистра финансов США

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что Адеймо встретится с чиновниками министерства финансов и администрации президента Украины. По данным телеканала, будут обсуждаться ужесточение санкционного режима в отношении РФ, планы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины и дальнейшая финансовая поддержка Киева.

29 мая сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден изучает возможность снятия ограничений для Украины по использованию поставляемого американского оружия для ударов по территории России.

28 мая президент США по национальной безопасности Далип Сингх сказал, что Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.

Газета Politico писала, что европейские государства опасаются, что план США по использованию доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине навредит их налогоплательщикам.

Ранее Минфин пригрозил зеркальным ответом Западу при использовании активов России.