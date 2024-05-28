В парламенте Грузии в ходе заседания по закону об иноагентах облили депутата

Оппозиционного грузинского депутата Георгия Вашадзе облили водой во время выступления на пленарном заседании парламента, посвященном преодолению вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия мужчина раскритиковал закон об иностранных агентах и правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая инициировала рассмотрение закона. На записи с выступлением Вашадзе видно, как кто-то из собравшихся выплескивает на депутата воду. Человек стоит за кадром, поэтому его личность неизвестна.

При этом парламентарий прерывает свою речь и поворачивается к обидчику, одаривая его аплодисментами. Законодатель с иронией говорит коллеге, что он или она «молодец», а затем продолжает свое выступление.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иностранных агентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Столько же депутатов поддержали закон по итогам третьего чтения, состоявшегося 14 мая. Это заседание должно было стать последним, но Зурабишвили отказалась подписывать документ и наложила на него вето. Впоследствии парламент республики запустил процедуру преодоления вето — для этого хватило бы и простого большинства голосов, которое составляет 76 парламентариев.

Ранее в государственном департаменте США заявили, что ближайшие месяцы станут решающими для «евробудущего» Грузии.