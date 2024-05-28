К зданию парламента Грузии начали съезжаться автобусы со спецназом

Сотрудники спецназа активизировались в районе парламента Грузии, где проходит заседание по преодолению вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале издания NewsGeorgia.

В материале отмечается, что в настоящее время в правительственный квартал съезжаются полицейские машины. У здания законодательного органа уже стоят правоохранители, которые организовали коридор у боковых входов в парламент.

При этом очевидцы сообщили, что в центр направляются автобусы со спецназом. Они едут из района Ортачала, который считается одним из исторических районов Тбилиси.

28 мая грузинские депутаты собрались на заседании, целью которого является преодоление вето главы республики на закон об иностранных агентах. Тогда же у здания начали собираться граждане, выступающие против данной инициативы.

Документ был принят еще 14 мая — за него проголосовали 84 из 150 парламентариев. Однако рассмотрение закона проходило на фоне акций протестов, организованных оппозицией. Более того, Зурабишвили воспользовалась правом вето и отказалась подписывать документ.

Чтобы закон окончательно вступил в силу, за преодоление вето президента должны проголосовать как минимум 76 депутатов. Тогда у спикера парламента Грузии появится возможность самостоятельно подписать документ.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) заявили, что ищут варианты ответа Грузии на случай принятия в стране закона об иностранных агентах.