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Боррель обосновал «законность» ударов ВСУ по территории РФ западным оружием

Боррель: ряд стран ЕС выразили готовность разрешить ВСУ бить по объектам в РФ

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Janis Laizans/Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать «законными по международному праву», если при их нанесении соблюдаются определенные условия, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально», — считает дипломат.

При этом, по словам Борреля, лишь пара европейских стран готовы снять запрет для ВСУ на нанесение ударов по объектам в РФ, остальные пока не дали четкого ответа на поставленный вопрос.

28 мая в Брюсселе прошло заседание министров обороны стран — членов ЕС. Перед началом встречи Боррель сообщил, что одной из ключевых тем обсуждения станет снятие запрета на использование предоставленного Киеву западного оружия для ударов по российской территории. При этом дипломат назвал «допустимым» принятие соответствующего решения.

Заместитель главы правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини подверг слова Борреля резкой критике, а самого дипломата назвал подрывником.

Ранее Столтенберг рассказал, как НАТО примет решение об ударах по РФ западным оружием.

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