В ФСБ рассказали о строящихся пограничных кораблях для охраны госграницы в Арктике

В России строят новые пограничные корабли с целью решить широкий спектр задач по охране государственной границы в Арктике. Об этом в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что пограничная инфраструктура обновляется для дальнейшего наращивания возможностей России.

«Принимаются на вооружение современные технические средства охраны границы, строятся новые пограничные корабли, которые предназначены для решения широкого спектра задач пограничной деятельности в Арктике», — сказал Кулишов.

По его словам, идет строительство двух пограничных сторожевых кораблей ледового класса.

До этого Владимир Кулишов заявил, что США и их союзники хотят помешать осуществлению российских проектов в Арктике и милитаризовать регион.

26 мая в МИД назвали невозможным прекращение исполнения Морской конвенции в Арктике.

Ранее Германия предложила Канаде и Норвегии усилить свое военное присутствие в Арктике.