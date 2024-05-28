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Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

28 мая украинский лидер прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Брюссель передаст Киеву истребители F-16, самолеты 30 F-16 до 2028 года, а также финансовую помощь в размере €977 млн.

Столтенберг уточнил, что не так давно виделся с Зеленским в Киеве, поэтому не будет новой встречи. Генсек НАТО посетил украинскую столицу в конце апреля.

Тогда во время Столтенберг заявлял, что обещанного Украине объема поставок систем ПВО и снарядов к ним недостаточно, нужно еще больше систем ПВО Patriot.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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