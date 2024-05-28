Медведев обвинил власти США в пособничестве террористам

США стали пособниками террористов, поскольку «вскормили киевский неонацистский режим». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, с приходом к власти президента США Джо Байдена и его сторонников и при попустительстве «безвольных» европейских бюрократов американский истеблишмент объявил Российской Федерации гибридную войну.

Медведев утверждает, что Вашингтон всячески поддерживает и финансирует действующую власть на Украине, поощряет террористические акты против мирных граждан России, поставляет оружие украинским Вооруженным силам.

Кроме того, зампред Совбеза обвинил Байдена в сознательном искажении истории Второй мировой войны. В качестве примера он привел слова американского лидера о том, что это военные победили фашизм и освободили Европу.

По мнению Медведева, в данной ситуации всему виной «не старческая деменция», а сознательная линия на корректировку истории, это борьба с Россией.

Ранее Медведев предложил изъять имущество американских инвесторов.