Президент Аргентины сменил премьера

Президент Аргентины Хавьер Милей назначил нового главу кабинета, передав эту должность министру внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента южноамериканского государства.

В заявлении отмечается: «Офис президента сообщает, что Николас Поссе подал в отставку с поста главы кабинета министров. Должность премьер-министра займет Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства»».

По информации газеты La Nación, причиной отставки премьер-министра стала «разница в подходах и ожиданиях относительно прогресса правительства и поставленных перед ним задач».

За несколько дней до этого президент Аргентины Милей объявил себя самым популярным в мире политиком. Милей охарактеризовал всех других аргентинских политиков как мелких и незначительных, не имеющих международного блеска.

Для подтверждения собственной всемирной популярности президент Аргентины напомнил о своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, попадании на обложку журнала Time, встрече с предпринимателем Илоном Маском и похвале со стороны американских финансистов Майкла Милкена и Стэнли Дракенмиллера.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.