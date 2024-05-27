Власти Греции высказались насчет слухов про оборонное соглашение с Украиной

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что Афины не имеют планов подписать с Украиной соглашение об обороне. Об этом сообщает ТАСС.

У Маринакиса поинтересовались о публикации на сайте президента Украины о скором подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере между двумя государствами. У представителя греческого кабмина спросили, относится ли это к оборонной помощи, которую Греция уже предоставляет, или к ее дальнейшему расширению, было ли согласие премьер-министра Греции на это.

По словам Маринакиса, кроме того, что уже было заявлено, «не имеется ничего». Все то, что было сказано, остается в силе, и нет ничего, по поводу чего достигнуто соглашение и публично не объявлено, отметил он.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять Украине системы ПВО С-300 и Patriot, поскольку они необходимы для обеспечения обороноспособности страны.

При этом греческий лидер отметил, что страна не в состоянии заменить российские системы ПВО на американские.

Ранее сообщалось, что ЕС и НАТО требуют от Испании и Греции поставить ПВО на Украину.